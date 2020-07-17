تفاصيل مذبحة الأحساء.. نحر 4 فتيات بالسكين وشنق أخيهن

وقعت حادثة شنيعة هزت السعودية، راح ضحيتها أربع فتيات في عمر الزهور من عائلة واحدة نحراً بالسكين، وشنق أخيهن بجوارهن في سطح منزلهم بقرية الشعبة في الأحساء، مساء الأربعاء الماضي.

وفي التفاصيل، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغا عن وفـاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاماً)، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقـوا الحياة، في شبهة جنائية، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

موضوع يهمك تفاصيل جديدة حصلت عليها "العربية.نت" بشأن حادثة الأحساء، التي راح ضحيتها 4 فتيات نحراً بالسكين وشنق أخيهن مساء الأربعاء،... ماذا قال الطب الشرعي عن ضحايا "حادثة الأحساء"؟ السعودية

وروى جعفر الخليفة، أحد جيران الضحايا لـ"العربية.نت": حاول الأب والأم دخول المنزل مساء أول أمس الأربعاء، لكنهما وجداه مقفلاً، فقام الأب بالقفز ومحاولة الدخول من السطح، لكنه شاهد المفاجأة بأن نصف أبنائه متوفون، والدماء منتشرة في الموقع، وعلى الفور تواجدت الجهات الأمنية بكثافة لكشف تفاصيل القضية.

وأضاف الخليفة: "عائلة الفرج فقدت أربع بنات وهن غفران وزينب ونينوى وبنين التي لم تتجاوز 14 عاماً، بالإضافة إلى أخيهن مؤيد".

ومن التفاصيل التي حصلت "العربية.نت" عليها بشأن الحادثة، أنه لم يلاحظ الطب الشرعي أي آثار ضرب جسيمة على أجساد الضحايا، وكانت الدماء في موقع واحد على سطح المنزل، مما يشير إلى عدم نقل الجثث من موقع إلى آخر، كما كانت الجثث متقاربة في مؤشر على عدم محاولة أي من الضحايا النجاة من الموقع.