كورونا وراء دخول الفنان خالد عبد الرحمن إلى المستشفى

كشف الفنان السعودي خالد عبد الرحمن للمشاهدين، عبر منصة شاهد vip، أن دخوله المستشفى كان بسبب عارض صحي، وهو ارتفاع اليوريك بالدم، وكان قبلها قد أجرى تحليل فيروس كورونا واتضحت إصابته بالفيروس، فأمضى بالمستشفى قرابة 10 أيام، وهو الآن في صحة جيدة، مبيناً أن والدته في تحسن مستمر، وأجريت لها مسحة لكورونا ستظهر نتيجتها يوم السبت.

وتطرق اللقاء الذي أجري ضمن حفلات صيف 2020 "مكملين معاكم" مع الإعلامي علي العلياني، إلى بداياته الفنية، والمحطات التي مر بها، إلى أن وصل إلى شريحة كبيرة من محبي الفن الطربي الرصين، إلا أنه ترك مخاواة الليل، بحسب كلامه، منذ أكثر من 20 عاما، وذلك لينتظم نومه، ويواجه النهار بنشاط وراحة وتفاؤل وحيوية.

وذكر أن عمله الأخير "تنتخي بي"، من ألحان ناصر الصالح، كان جاهزاً منذ مدة طويلة، ولكن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، كاتب الكلمات، كان يرغب في تأجيل الأغنية لتظهر في هذا التوقيت.

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وعن سر جماهيريته، أجاب خالد: "إحساسي الواضح والصريح والصادق والعطاء البسيط هو الذي أوصلني للجمهور الذي صنع مني نجماً، كما أني متابع للقديم والجديد، وأهتم كثيرا بما أقدمه للجمهور".



وكشف أن أقرب الأصدقاء إلى قلبه هما: عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله، وقال إنه مشغول حاليا في إعداد ألبوم جديد من كلماته وألحانه، ويضم 4 أغانٍٍِ.