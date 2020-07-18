في مطار جدة.. أكبر حوض للأسماك بالعالم وهذه التفاصيل

يعد حوض الأسماك في مطار جدة الجديد غرب السعودية أكبر حوض أسماك في مطار بالعالم، ويبلغ ارتفاع الحوض 14متراً، فيما يبلغ قطره 10 أمتار، كما تبلغ سماكة جدار الحوض الزجاجي 300 ملم، ومكون من 10 قطع، وزن كل قطعة 12 طناً (12000 كغم)، وصنعت الشعاب المرجانية من السيليكون واللاتكس، والتي تمثل مرجان البحر الأحمر الحقيقي.

كما في أسفل الحوض، 4 خزانات مختلفة، لتدوير وصيانة مياه البحر، وتجهيزها قبل استخدامها، ما يساهم في تقليل استهلاك مياه البحر المستخدمة.

‏ويسع الحوض مليون لتر من الماء، وتتشابه المياه فيه مع مياه البحر الحقيقية، وتحدث هذه المحاكاة بسبب إضافة ملح خاص مدعوم بالمواد الكيميائية إلى المياه المفلترة.

ومن مميزات الحوض، أنه يستوحى تصميمه من بيئة جدة البحرية وتاريخها القديم، كما أنه يحتوي على قرابة 2000 كائن بحري، ويضم 65 من أشهر أنواع أسماك البحر الأحمر، وأهمها (القرش، اللخمة، التريفالي، المونو، التريغر).

ويحاكي نظام الإضاءة دورة اليوم العادية، ويتم التحكم فيه آلياً باستخدام 16 مصباح هالوجين للإضاءة النهارية، و10 مصابيح LED للإضاءة الليلية المشابهة لضوء القمر.

موضوع يهمك صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، باستدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فديو لها خلال الأيام الماضية، لإجراء... نيابة السعودية تستدعي ذوي طفلة استُغِلت بإعلانات تجارية ليست لسنها السعودية

ويستخدم في الحوض 3 أنظمة للحجر الصحي تُعزل الأسماك الجديدة في أحواض مستقلة لتتأقلم مع البيئة الجديدة، وحتى يتم التأكد من سلامتها قبل إدخالها لحوض السمك، يتم ذلك تحت إشراف متخصصين.

كما يتولى غواص متخصص صيانة الحوض وتغذية الأسماك مرتين في اليوم، وبعض الأسماك المحددة تتم تغذيتها بشكل مباشر.