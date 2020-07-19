السعودية تكشف إجراءات الحج لهذا العام

أعلن قائد قوات أمن الحج، الأحد، استكمال الاستعدادات لموسم هذا العام، كاشفاً عن عدد من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال أداء المناسك.

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كما كشف أن الحج هذه السنة سيكون بعدد محدود من مختلف الجنسيات.

وأفاد المسؤول السعودي بأنه لن يُسمح بدخول المشاعر دون تصريح، مؤكداً فرض عقوبات على المخالفين، وذلك ضمن إجراءات مشددة اتخذتها السلطات ضماناً لسلامة وأمن الحجاج في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

نقاط ضبط أمنية لمنع المخالفين

بدورها، أعلنت شرطة الطائف، إقامة نقاط ضبط أمنية لمنع المخالفين من دخول المشاعر المقدسة، كما كشفت هيئة أمن طرق الحج، عن تفعيل مراكز الضبط الأمني حول العاصمة المقدسة.

أما مديرية الجوازات، فقد أكدت فرض عقوبات بالسجن وغرامة مالية لمخالفي تعليمات الحج، منوهة إلى أن الشركات التي تنقل حجاج بدون تصاريح ستتلقى عقوبات أيضاً.

وكان قائد قوات أمن الحج، قد أعلن عدم وجود حملات أو مكاتب لحج هذا الموسم.

يشار إلى أن قيادة أمن الحج بالأمن العام، كانت قد أعلنت أنها ستقيم بدءا من الأحد، عدداً من المؤتمرات الصحافية لشرح خططها وتنظيماتها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1441هـ، وذلك بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمكة المكرمة.

إلى ذلك، سلّط المؤتمر الصحافي الأول الذي عقد، الأحد في تمام الساعة الرابعة، على الخطط الأمنية لمداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشاركة قيادة قوات الجوازات.