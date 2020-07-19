بالفيديو.. هكذا تهنئ الصحة السعودية "عرسان زمن كورونا"

هنأت وزارة الصحة السعودية كل عريس وعروس تزوجا في زمن "كورونا"، وحرصا على اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبيّن مقطع فيديو بثته الوزارة على حساب "عش بصحة"، أنه في الفترة الماضية شهدت المملكة زواجات في حدود ضيقة بحضور أهل العريس والعروس فقط حرصاً على سلامة الجميع.

لكل عروس وعريس احتفلوا بزواجهم في أجواء ملتزمة بالإجراءات الوقائية 😷💍



نقول: #اشكرك_واهنيك pic.twitter.com/wU68NIvSxE — عش بصحة (@LiveWellMOH) July 18, 2020

وأتاحت وزارة الصحة لأقارب وأصدقاء المتزوجين حديثاً، تسجيل مقاطع صوتية أو فيديو لتهنئة العروسين، لعرضها عبر صفحتها الرسمية، في إطار مباركتها لهم.

ومنذ بدء جائحة كورونا لم تقف الحياة عند من قد حددوا مواعيد لزفافهم، إلا أنهم غيروا بالطريقة المتبعة لحفل الزفاف، والذي اقتصر على أهالي العريسين، والبعض شارك أصدقاءه عبر البث المباشر بوسائل التواصل الاجتماعي.

"الناس لا يعجبهم شيء"

إلى ذلك، بارك المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لعروسين أقاما زواجًا مختصرًا دون حضور معازيم وإقامة حفل زفاف؛ التزامًا بالتعليمات والتنظيمات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، مثنيًا في هذا الصدد على تصرفهما والتزامهما بالتعليمات والتوجيهات والأنظمة بمنع التجمعات، داعيًا إلى مساندتهما وتهنئتهما والإشادة بموقفهما ومبادرتهما والدعاء لهما.

جاء ذلك خلال رده على سؤال في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، عن عروسين لم يقيما حفل زفاف بسبب كورونا لكنهما لم يسلما من عتب أقاربهما وخصوصًا النساء، حيث قال: "أولاً نقول لهذه السائلة، مبروك أنت ظفرت بحبيبك ماذا عليك من الناس! فهم لا يعجبهم شيء!".

ووجّه سؤالاَ للعروس قائلاً: "هل تحبين أن تقيمي زواجك ويدخل التاريخ بسبب وقوع إصابات أو وفيات لا قدر الله بين المدعوين بكورونا؟!".

وقال المطلق: "إن القرارات والإجراءات الاحترازية التي تصدرها الدولة والمختصون للوقاية من تفشي فيروس كورونا هي لمصلحتنا، ولذلك يجب أن نعض عليها بالنواجذ".