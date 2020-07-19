حسابات فلكية.. الخميس يوم عرفة والجمعة أول أيام العيد

توقع الباحث السعودي في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون يوم عرفة هو الخميس 9 من شهر ذي الحجة الموافق 30 يوليو، وأن يكون أول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 ذي الحجة الموافق 31 يوليو.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ 30 يوماً، وغرة ‎عشر ذي الحجة يوم الأربعاء المقبل، مبيناً أن المحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.

الحمد لله

الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ

بإذن الله "30"يوما

بداية #عشر_ذي_الحجة يوم الأربعاء 1441/12/1هـ حسب التقويم 22 يوليو 2020 م#يوم_عرفة الخميس 1441/12/9هـ 30 يوليو 2020م#عيد_الأضحى الجمعة 1441/12/10هـ ٣١يوليو 2020م والمحكمة العليا تؤكد او تنفي ذلك — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) July 18, 2020

كما أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبد الله المسند، أنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة سيكون 30 يوماً، وسيكون موعد اقتران القمر بالشمس الساعة 8,34 من مساء يوم الاثنين 29 ذو القعدة الموافق 20 يوليو.

متى سيكون الوقوف بعرفة؟ وعيد الأضحى لعام 1441هـ؟



الجواب مرفق مع التغريدة،

ومرفق معه أيضاً دورة موسم #الحج على الفصول الأربعة خلال 34 سنة، مبيناً فيها تاريخ دخول شهر ذي الحجة لـ34 سنة،

ومتى يوافق يوم #عرفة ليوم #الجمعة .. هذا والله أعلم.



✅احفظها بالمفضلة. pic.twitter.com/YooIRvVZhL — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) July 19, 2020

كما سيغرب القمر قبل الشمس وفقاً لأفق مكة المكرمة، ومساء يوم الثلاثاء 30 ذو القعدة 21 يوليو يتوقع أن يمكث هلال ذو الحجة فوق أفق مكة المكرمة نحو 51 دقيقة وعليه تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو والوقوف بعرفة يوم الخميس 9_12 الموافق 30 يوليو، والعيد يوم الجمعة 10_12 الموافق 31 يوليو، كما في تقويم أم القرى.