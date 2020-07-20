السعودية.. الحجاج يباشرون إجراءات العزل المنزلي

بدأ حجاج بيت الله الحرام، الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي من فحص لكورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزل منزلي آخر بعد الانتهاء من مناسك الحج.

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يذكر أن قائد قوات أمن الحج كان قد أعلن، الأحد، استكمال الاستعدادات لموسم هذا العام، كاشفاً عن عدد من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال أداء المناسك.

كما كشف أن الحج هذه السنة سيكون بعدد محدود من مختلف الجنسيات.

وأفاد بأنه لن يُسمح بدخول المشاعر دون تصريح، مؤكداً فرض عقوبات على المخالفين، وذلك ضمن إجراءات مشددة اتخذتها السلطات، ضماناً لسلامة وأمن الحجاج في ظل تفشي الفيروس المستجد.