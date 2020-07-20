السعودية.. 2429 إصابة جديدة وشفاء 5524

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، عن تسجيل (2429) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد، وتسجيل 37 حالة وفاة.

فيما تم تسجيل (5524) حالة تعافي، وسجلت جدة 254 إصابة جديدة، والهفوف 195، والرياض 169.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2429) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (37) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (5524) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (203,259) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/kTHNERtl7X — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 20, 2020

هذا وبلغ إجمالي الحالات 253,349، وإجمالي التعافي 203,259، وإجمالي الوفيات 2523.

وتواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات سكن العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت أسهم بحمد الله في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.

وأطلقت الصحة مبادرة عيادات (تطمن)، وعددها 237 عيادة، وهيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس (كورونا) المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية، حيث يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق.