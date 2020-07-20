تفاعل ثقافي بين مكتبة الملك عبدالعزيز ومكتبات العراق

خطت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، خطوات كبيرة في ربط شبكة المكتبات العربية والإسلامية بعضها ببعض من خلال جملة من المشروعات الرائدة، وذلك بالتعاون مع المكتبات الوطنية والأكاديمية في العالم العربي والإسلامي، انطلاقا من القناعة بأهمية التعاون وحرصاً على تنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تنظيم المعلومات وإتاحة المعرفة العربية.

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ومن خلال ذلك، قامت بعدد من الشراكات البارزة مع المكتبات العراقية لتحقيق أحد أهم أهدافها، وهو حصر كنوز الثقافة العراقية في قاعدة واحدة، وتمكين الباحثين في أي مكان من العالم من الوصول إلى جميع مقتنيات المكتبات العراقية والإفادة منها.

تنمية اللغة العربية

وقال نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد: إن مكتبة الملك عبدالعزيز تهتم بشأن المكتبات العراقية، من خلال مشاريعها المتعددة وتؤسس دائما لمنظومة من البرامج الثقافية والعلمية التي تعيد وصل الثقافة العربية، والتواصل المعرفي مع المشهد الثقافي العراقي المكتنز بتاريخ وتراث معرفي كبير منذ فجر الحضارة العربية والإسلامية حتى اليوم، وظهور مجموعة من المدارس والاتجاهات العلمية التي أسهمت في تنمية اللغة العربية والأدب مثل: مدارس الكوفة والبصرة وبغداد ودورها الكبير في الحفاظ على المعارف والعلوم الإسلامية، فضلاً على الإبقاء على ديمومة التواصل المعرفي بين البلدان العربية والإسلامية في العصور الإسلامية الأولى، وهو دور لم ينقطع إلى تاريخنا المعاصر الذي شهد إثراء المكتبة العربية بآلاف الكتب والترجمات والأعمال الأدبية الشعرية والروائية المعاصرة.

وأوضح الدكتور الزيد أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من خلال مركز الفهرس العربي الموحد حريصة على تعزيز العلاقات الثقافية مع المكتبات العراقية من خلال تقديم خدمات تنظيم المعلومات، وإقامة عدد من الدورات التدريبية للمختصين العراقيين في علوم المكتبات والمعلومات وما يتعلق بهما من تقنيات تسهم في تطوير العمل المكتبي وربطه بمختلف العلوم الناجزة في عصرنا اليوم.

تعزيز العلاقات

واختتم الدكتور الزيد معبراً عن أمله في تنمية العمل الثقافي وتفعيله بين السعودية والعراق بالقول: إن مشاركة المكتبة من قبل في معرض بغداد الدولي للكتاب وإقامة ندوات ثقافية مصاحبة في المعرض وفي المكتبة الوطنية العراقية كان لها دور بارز في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن مركز الفهرس العربي الموحد أحد مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أتاح أكثر من مليوني تسجيلة وصفية للإنتاج الفكري العربي وملف أسماء المؤلفين العراقيين والعرب والملف الإلكتروني لرؤوس الموضوعات للمكتبات العراقية لتبني قواعدها بأحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية لتقدم خدمات معرفية متطورة. وهناك تواصل مع المكتبة الوطنية العراقية لإنشاء الفهرس الوطني العراقي وإتاحة كنوز المعرفة العراقية من خلال بوابة الفهرس العربي الموحد.

وكانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد شاركت من قبل في معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين في فبراير 2019، وذلك بعرض مجموعة من إصداراتها التي تركز على الثقافة العامة، والمعارف والعلوم، وعلى القراءات التاريخية، وقراءات التراث العربي والإسلامي والحضارة الإسلامية.