قادة الكويت والبحرين والأردن يطمئنون على صحة الملك سلمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين.

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كما تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ومن الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد عبر الملك سلمان عن شكره لأمير الكويت وملك البحرين وملك الأردن على مشاعرهم الأخوية الصادقة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن خادم الحرمين كان قد دخل في وقت سابق الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، وفق ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.