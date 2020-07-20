الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات

دخل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.

وكان من المتوقع أن يزور، اليوم، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المملكة في أول زيارة خارجية له إثر تسلمه منصبه، إلا أن الزيارة تأجلت، بحسب ما أفاد الطرفان في وقت لاحق.

موضوع يهمك وصل إلى الرياض اليوم الأحد وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط، علي عبد الأمير... صور.. وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء يصل الرياض السعودية

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، تأجيل زيارة الكاظمي، إلى المملكة، بعد الاتفاق بين البلدين. وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان: "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

بدوره، أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أهمية العراق بالنسبة للمملكة والعكس. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر الاثنين: "يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع".