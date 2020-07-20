محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً من ولي عهد الكويت

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل الاثنين، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.