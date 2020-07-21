اكتمال التجهيزات لاستقبال الحجاج بداية من 4 ذي الحجة

أتمت وزارة الحج والعمرة في السعودية تهيئة مقر استقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، في أحد الفنادق، وتسكينهم بداية من اليوم الرابع وحتى الثامن من شهر ذي الحجة.

وأكد وزير الحج والعمرة في السعودية، الدكتور محمد بنتن، خلال جولته التفقدية لمقرات إقامة الحجاج خلال أدائهم مناسك الحج، على تكامل جميع الاستعدادات من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، مشدداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

ووقف "بنتن" على المخيم الخاص بتواجد الحجاج في مشعر عرفات والتجهيزات التي أعدت في المخيم، واستمع إلى شرح عن إجراءات انتقالهم إلى جبل الرحمة، لتمكينهم من الوقوف عليه يوم التاسع من شهر ذي الحجة.

بعد ذلك اطلع على ما جُهز من خدمات ستقدم لضيوف الرحمن في مشعر مزدلفة ومسجد المشعر الحرام، وكذلك على التجهيزات الحديثة والمتطورة المخصصة لوجبات الحجاج، حيث خصصت 3 عربات مساحة كل منها 40 قدماً.

إثر ذلك، توجه وزير الحج والعمرة إلى مشعر منى، واطلع على أحد الأبراج المخصصة لسكن الحجاج، حيث تفقد الخدمات المقدمة في الغرف، وما تحويه من تجهيزات للحجاج أثناء فترة إقامتهم، بعدها تفقد قاعة تجهيز الطعام، وتقديم الخدمات التي ستمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، مع تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

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وقال وزير الحج في ختام جولته: "إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، حريصة على إقامة شعيرة الحج من خلال اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وفق خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، والتي ستنفذ بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن".