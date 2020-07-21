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الملك سلمان يتلقى اتصالاً من الرئيس السيسي للاطمئنان على صحته

المصدر: العربية.نت
لقاء سابق بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية.

يُذكر أن خادم الحرمين كان قد دخل، أمس الاثنين، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، وفق ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال الرئيس السيسي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخي جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وأن يعود سريعاً لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده، سائلين المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الشعوب العربية".

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