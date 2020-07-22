بالصور.. البدء في رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة

منذ الدقائق الأولى من دخول اليوم الأول من شهر ذي الحجة، بدأ خمسون رجلاً من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويرافقهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، استعداداً لموسم الحج 1441 هـ.

حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كل عام، وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج برفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، بفريق عمل من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً.