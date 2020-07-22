السعودية: 44 وفاة بكورونا و2331 إصابة جديدة وشفاء 3139

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 44 وفاة حالة وفاة بفيروس كورونا و2331 إصابة جديدة وشفاء 3139 حالة.

وتواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات سكن العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت أسهم بحمد الله في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.

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وأطلقت الصحة مبادرة عيادات (تطمن)، وعددها 237 عيادة، وهيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس (كورونا) المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية، حيث يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق.