الملك سلمان يعرب عن تقديره لكل من اطمأن على صحته

توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن مَنّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين العديد من المكالمات من الملوك والرؤساء والزعماء في الوطن العربي والعالم، للاطمئنان على صحته.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز قد ترأس، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره بالمستشفى التخصصي، حيث ناقشت الجلسة خطة الحج لهذا العام وعدداً من الموضوعات الهامة.