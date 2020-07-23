السفارة في الكويت تعلن فتح المنافذ البرية لعودة السعوديين للمملكة

أعلنت سفارة السعودية في الكويت، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم "زوج، زوجة، أبناء، والدين" لأرض الوطن بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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وكانت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت، قد أعلنت بداية الشهر الحالي، عن عودة العمل بجميع أقسامها، ابتداءً من يوم الأحد القادم، باستثناء قسم التأشيرات.

وقالت السفارة، عبر حسابها بتويتر، إنه "يسرُّ السفارة أن تعلن للمواطنين الكرام عن عودة العمل بجميع أقسامها ابتداءً من يوم الأحد 5 يوليو 2020م، باستثناء قسم التأشيرات".

وأشارت السفارة في الكويت إلى أنه تم اعتماد آلية (طلب موعد) لمراجعة قسم السعوديين.

كما أعلنت السفارة، أنه لبقية المراجعين، فجميع طلبات التصاديق للشركات والأفراد ستتم عبر المكاتب المعتمدة.