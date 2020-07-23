ترمب يتصل بولي العهد للاطمئنان على صحة الملك سلمان

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، الخميس، من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

كما تمّ خلال الاتصال مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

موضوع يهمك دخل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض... الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات السعودية

وكان الديوان الملكي قد أعلن في وقت سابق، الخميس، أن الملك سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار، لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح.

وأضاف أن الملك سلمان سيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

والاثنين الماضي، دخل خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل بالرياض، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي في حينه.