الغرامة لـ16 مخالفاً دخلوا المشاعر المقدسة بلا تصريح

صرح المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، بأنه "إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة، لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة منى، ومزدلفة، وعرفات بلا تصريح من الجهة المختصة، بدءاً من تاريخ 1441/11/28هـ وحتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة، بحق 16 مخالفاً، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 10000 ريال".

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وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الحج، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكد أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة، لتنفيذ التعليمات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.