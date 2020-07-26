تجهيز مسجد نمرة وفق الإجراءات الاحترازية لاستقبال الحجاج

ضمن استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام، وقفت الوزارة على جاهزية قطاعاتها كافة في منطقة المشاعر المقدسة، ومن أهمها مسجد نمرة الذي شهد خلال العامين الماضيين تنفيذ عدة مشاريع لخدمة ضيوف الرحمن، من أهمها مشروع معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجد نمرة وتطويرها وتحديثها، الذي يعد مرحلة انتقالية في تاريخ المسجد.

وأوضحت الوزارة أن مشروع معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجد نمرة وتطويرها وتحديثها نفذ العام الماضي بشكل خاص ويختلف عن أنواع التكييف التقليدية لتكون متماشية وملائمة للوضع الإنشائي للمسجد دون الحاجة إلى تعديل في الهيكل الإنشائي للمسجد للمحافظة على طرازه المعماري، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما بينت أن عملية التطوير تسهم بضخ مليون و350 قدماً مكعباً في الدقيقة، وسحب 70% عن طريق مراوح الطرد، و30% عن طريق المداخل والأبواب. وتضمن المشروع تركيب 60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواء نقياً 100% ، و122 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، و494 وحدة تكييف منفصل دولابي، في نقلة نوعية ونجاح بعد أكثر من 40 عاماً من العمل بطريقة التكييف التقليدي.

ولفتت النظر إلى أنه من المشروعات التطويرية لمسجد نمرة التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ترميم المسجد وعزل سقفه بالكامل، وتطوير وصيانة 1000 من دورات المياه للرجال والنساء وتخصيص دورات مياه لذوي الإعاقة وممرات ومسارات خاصة لهم.

إلى ذلك فُرش المسجد بأكثر من 110 آلاف متر مربع من السجاد الفاخر، وتم تزويده بكاميرات مراقبة وشاشات تفاعلية إرشادية للحجاج، إلى جانب المعقمات وأدوات النظافة.

وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد نمرة وفق الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا والمحافظة على سلامة الحجاج وصحتهم. كما أسندت المسجد لشركة متخصصة في مجال التعقيم والنظافة تعمل على مدار الساعة منذ بداية شهر ذي الحجة، إلى جانب تحديد مسارات للدخول والخروج وتقسيم المسجد لتفويج الحجاج وتنظيم حركتهم وتحديد مواقع جلوسهم للصلاة، مع مراعاة تحقيق التباعد بمسافة مترين بين كل حاج وآخر من خلال وضع ملصقات تحدد مواضع الصلاة، وقد رُقّمت وصُنّفت بألوان مختلفة حسب خطة التفويج المتفق عليها مع وزارة الحج، إلى جانب تحديد منطقتي عزل صحي تديرهما فرقتان من الفرق الصحية، ومركز صحي داخل المسجد، ووجود فرق الهلال الأحمر. أُنشئ مستشفى ميداني متكامل في مؤخرة المسجد.

إلى ذلك كلفت الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة عدداً من الإداريين والمهندسين والمراقبين والمراقبات والمشرفين والمشرفات للوقوف الميداني على الخدمات ومتابعة أعمال شركة الصيانة والتشغيل بمسجد نمرة وتنفيذ الاستعدادات كافة قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم والرفع بتقارير فورية عن مستوى الخدمات وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية للمسجد خلال موسم الحج بما يضمن سلامة المصلين كي يؤدوا نُسكهم بكل يسر وطمأنينة.