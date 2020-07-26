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حرس الحدود السعودي يحبط تهريب مواد مخدرة

المصدر: الرياض - العربية.نت
من عملية الضبط
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كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، ومنطقة تبوك، أسفرت خلال شهر ذي القعدة من عام 1441هـ، عن إحباط عدد من محاولات تهريب ما مجموعه 937 كلغ من مادة الحشيش المخدر، و18893 كلغ من مادة القات المخدر، و640295 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، و6,809 غرامات من مادة الأفيون المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 196 شخصاً، بينهم 42 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و113 متهماً من الجنسية اليمنية، و32 متهماً سعوديي الجنسية، و4 متهمين من الجنسية الأردنية، ومتهم من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الإرتيرية، وذلك بعد رصد محاولاتهم تجاوز حدود المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المقدم القريني أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود مهما تنوعت أساليبها وطرقها، ومواجهة كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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