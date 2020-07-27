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بهذه الطريقة سيتم نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام

المصدر: الرياض - العربية.نت
كسوة
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أكملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين - ممثلة في إدارة الحركة- جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام بأسطول متكامل يتخذ الإجراءات الاحترازية كافة التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19".

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بيّن مدير إدارة الحركة فهد العبدلي، أن الأسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، مع تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسية، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جُهّزت سيارات لنقل الصُنّاع والخياطين من مقر مجمع الكسوة إلى المسجد الحرام، وسيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.

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