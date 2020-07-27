خالد بن سلمان: نشكر جهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة

أعرب نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن شكره لجهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة وإرسالها قوات ومنظومات دفاع للمملكة.

ونقلت له شكر قيادة المملكة حفظها الله على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ امن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 27, 2020

وأضاف خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر قائلا: "التقيت رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول مارك ميلي، حيث أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".