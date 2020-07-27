عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

خالد بن سلمان: نشكر جهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة

المصدر: دبي _ العربية.نت
نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان
رابط مختصر

أعرب نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن شكره لجهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة وإرسالها قوات ومنظومات دفاع للمملكة.

وأضاف خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر قائلا: "التقيت رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول مارك ميلي، حيث أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".

كلمات دالّة

#خالد بن سلمان, #خالد_بن_سلمان, #السعودية

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة