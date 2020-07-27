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خالد سامي يطمئن الجمهور على صحته.. ويؤكد: ممنوع زيارتي

المصدر: العربية.نت - مريم الجابر
الفنان خالد سامي
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طمأن الفنان السعودي خالد سامي محبيه وجمهوره على حالته الصحية، مؤكداً في اتصال مع "العربية.نت، أنه في تحسن.

وقال الفنان لـ"العربية.نت": "أزمة فيروس كورونا أخّرت العلاج قليلاً، لكن قريباً سأخضع لعملية زراعة كلية.. ونعاود بعدها الركض من جديد".

خالد سامي خلال تواجده في العناية المركزة العام الماضي خالد سامي خلال تواجده في العناية المركزة العام الماضي

وأضاف: "أنا معزول تماماً، ولا أستقبل زائرين، بسبب ضعف مناعتي.. حتى إن أبنائي لا يزورونني، وأتواصل معهم دائماً عن بُعد. ولا أسمح إلا لزوجتي فقط بزيارتي".

وشكر "أبو تركي" كل من سأل عنه أو اتصل به أو أعرب عن رغبة بزيارته، لكنه شدد على أن حالته الصحية لا تسمح بذلك. وأضاف: "أقدر للجميع مشاعرهم وأنا ممتن لهذا الحب الذي غمرتمونني به".

خالد سامي في أحد أدواره التمثيلية خالد سامي في أحد أدواره التمثيلية

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وبعيداً عن المرض، تطرق الفنان إلى "الفترة الذهبية للإنتاج السعودي" واسترجاع الماضي الجميل من خلال عرض 3 مسلسلات له على "قناة الذكريات" السعودية. وقال: "أتمنى أن نعود بنفس الزخم الفني الذي كنا عليه سابقاً. وبما أن دور السينما فتحت في المملكة، نريد مواكبة هذا الأمر من خلال أفلام سعودية، يقوم عليها شباب سعودي طموح، من إخراج وكتابة وتمثيل".

وتابع: "شاركت في 4 أفلام سينمائية لم يكن مخرجوها سعوديين. نضع أملنا في وزير الثقافة ليلتفت لوضع الإنتاج السعودي. ونضع أملنا أيضاً في المسؤولين بالتلفزيون السعودي.. بعيداً عن البيروقراطية".

وذكر سامي أن التلفزيون السعودي لم يعمده منذ عام 2004 بأي عمل سعودي، مضيفاً: "لذلك نرغب كمنتجين وممثلين بإعادة النظر في سياسة الإنتاج السعودي".

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