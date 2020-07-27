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سعودي يوثق معالم السيرة النبوية في 1000 رحلة

المصدر: العربية.نت – حامد القرشي
سمير برقة
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وثق سعودي تاريخ السيرة النبوية من خلال 1000 رحلة، استهدف من خلالها توثيق معالم السيرة النبوية والتعريف بها بأسلوب مبسط وجاذب.

الباحث في تاريخ السيرة النبوية، سمير برقة، قال لـ "العربية.نت": "منذ 40 عاماً، وأنا شغوف بتاريخ السيرة النبوية والبحث عن معالمها، وذلك من خلال قراءة الكتب وزيارة البعض من هذه المعالم، وبعد تقاعدي من عملي، فكرتُ جديا في تطوير ما كنت شغوفا به منذ سنوات، وقمت خلال الـ 14 عاماً الماضية بإجراء 1079 رحلة حول معالم السيرة النبوية، وما زالت رحلاتي وبحوثي ودراساتي حول تاريخ السيرة النبوية قائمة حتى الآن".

وأضاف: "كانت الرحلات متوزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وغاري ثور وحراء وطريق الهجرة، وكذلك مسارات النبوة والطائف وخيبر والعلا وبدر وغيرها".

وتابع: "هدفي من خلال هذه الرحلات الأثرية الميدانية هو الوقوف على المعالم والمشاهد والمآثر النبوية، ومعرفة تاريخ السيرة النبوية وتوثيقها والتعريف بها، وكذلك مواكبة مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري ومواقع التاريخ الإسلامي".


واختتم: "خرجت من هذه الرحلات بتأليف 9 كتب مخطوطة، بالإضافة إلى بحث عن تطوير مهنة الطوافة والعديد من الدراسات حول معالم السيرة النبوية".

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#السيرة النبوية, #السيرة_النبوية, #السعودية
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