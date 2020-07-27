سيل وادي "عبلا" بمنطقة عسير يجرف مركبة تقل عائلة

جرفت سيول وادي "عبلا" بمركز مربة بمنطقة عسير، مركبة بها أشخاص لقوا حفتهم، مساء أمس الأحد، بسبب استمرار الحالة المطرية الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، تلقى بلاغاً في تمام الساعة 18:09 من مساء أمس الأحد يفيد بجرف مركبة من نوع "هايلكس"، بها أشخاص بسيل بوادي عبلا بمركز مربة، وعلى الفور تم تحريك الفرق للموقع، مع طلب الدعم اللازم من فرق إضافية، وكذلك دعم الموقف بفرق المتطوعين.

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وعند الوصول وُجد أن الحالة عبارة عن جرف السيل مركبة من نوع "تويوتا هايلكس" في (وادي عبلا بصدر وايله)، حيث تم البدء في عمليات البحث وتمشيط الوادي بعد انخفاض منسوب مياه السيل، بالتعاون مع المواطنين وبمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية (غوث وساعد ونجوم التطوع ونشامى)، حيث عُثِر على جثماني رجل وطفلة، ولم يتم التعرف على هويتهما، وجرى تسليم الجثتين للشرطة، في حين تم إيقاف عمليات البحث في تمام الساعة 23:20 وذلك لاستمرار الحالة المطرية وتحسباً للسيول المنقولة، وسوف تُستأنف عمليات البحث صباح اليوم بمشيئة الله وفقاً للخطط المعدة مسبقاً.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنياً السلامة للجميع.