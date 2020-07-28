ولي العهد يؤكد للكاظمي حرص السعودية على أمن العراق واستقراره

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الاثنين اتصالاً هاتفياً من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.

واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين.

كما جدد ولي العهد السعودي "حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات"، حسب ما جاء في بيان على وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وكان الديوان الملكي قد أعلن الخميس الماضي أن الملك سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار، لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح.

وأضاف أن الملك سلمان سيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

والاثنين الماضي، دخل خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل بالرياض، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي في حينه.