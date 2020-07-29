ترجمة خطبة عرفة إلى 10 لغات.. وهذه محاورها

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غداً الخميس، لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم بعدة لغات عالمية، بعد أن أتمت كافة الاستعدادات والتجهيزات لإيصال الخطبة بعشر لغات بعد وهي: اللغة (الإنجليزية - الفارسية - الملاوي - الأوردو- الفرنسية - الصينية - التركية، الروسية، الهوساوية، البنغالية).



وسيتم بث الترجمة الفورية لخطبة عرفة عبر قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية، وسيتم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية، وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى ترجمتها بـ (10) وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon)، ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق (حرمين).





يشار إلى أن (مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة) للعام الثالث على التوالي وهو عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة، حيث بدأ المشروع في عامه الأول بخمس لغات وهي (الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الملاوية، والأوردية)، بالإضافة إلى اللغة العربية، وفي عامه الثاني أضيفت (اللغة الصينية) لتصبح الترجمة بست لغات.



وقد أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس في وقت سابق عن زيادة عدد اللغات هذا العام لتصبح عشر لغات، بإضافة (التركية، والروسية، والهوساوية، والبنغالية) للغات الست السابقة.

أهمية الترجمة ودواعيها

نظراً للأوضاع الراهنة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحيث إنه قد تم تعليق قدوم الحجاج من خارج السعودية لحج هذا العام 1441هـ حفاظاً على صحة الجميع، ومنعاً لتوسع انتشار هذا الفيروس، ولأهمية ترجمة خطبة عرفات واستفادة المسلمين منها على مستوى العالم، حيث إن الوضع الاحترازي لهذا العام يعتبر جانباً مهماً من الجوانب التي تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة، فقد حرصت وكالة الترجمة والشؤون التقنية على عدم حصر البث عبر نطاق محدود داخل مشعر عرفة، وإتاحته للاستماع من أي مكان في العالم، وذلك للمساعدة في التباعد وعدم تقارب الأجساد، وعدم توزيع سماعات في يوم عرفة، وذلك لضمان عدم انتقال السماعة الواحدة بين أكثر من حاج، وإيقاف توزيع المطبوعات التعريفية ببث ترجمة الخطبة والاعتماد على الوسائل التقنية في ذلك، علما أن جميع هذه الإجراءات الاحترازية لن تقلل من انتشار بث الخطبة.

محاور الخطبة

وترتكز خطة ترجمة خطبة عرفة لهذا العام على ثلاثة محاور أساسية منها المحور التقني ويقصد به التقنيات المقترحة، لبث المحتوى بما يضمن جودة الصوت ووضوحه وسهولة استقباله مع ضمان استمرارية البث تحت مختلف الظروف، مثل زيادة أعداد المستمعين، وفيما يلي ملخص لأبرز ما تقوم به الوكالة في هذا الجانب وزيادة الطاقة الاستيعابية للاستماع للبث، ليصل إلى 50 مليون مستمع، وذلك بتحديث البنية التقنية الخاصة بالبث الرقمي وتحديث التطبيق الإلكتروني الخاص ببث الترجمة بواسطة الأجهزة الذكية والموقع الإلكتروني لضمان سهولة الوصول للخطبة باللغة المطلوبة ولضمان سهولة الاستخدام، آخذةً بالاعتبار اختلاف المستوى الثقافي والتقني للمستمعين.



كما تتولى إدارة اللغات الترجمة بالمسجد الحرام اتباع مسلك الترجمة المنظورة لخطبة عرفات، والتي تتم بطريقة تسلم نص الخطبة والقيام بالترجمة وتجهيز النص المترجم وفقاً للشروط العلمية في فهم اللغة المصدر "العربية" وضوابط النشر المتبعة في اللغة الهدف "المترجم إليها"، وإذاعتها عبر الوسائل التقنية المخصصة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب، بالتزامن مع إلقاء الخطبة فورياً، وفق الضوابط المحددة.