خالد بن سلمان: اتفاق الرياض عامل رئيسي لاستقرار اليمن

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إن الجهود التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول الى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لامكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية . — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 29, 2020

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات على حسابه في "تويتر"، أن أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي يمثل هدفا رئيسيا لتحالف دعم الشرعية اليمنية، لافتا إلى أن اتفاق الرياض يمثل عاملا رئيسيا في الوصول إلى ذلك، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية.

آلية تسريع تنفيذ الاتفاق

وكان مصدر سعودي مسؤول، قال إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية.

كما تتضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تشكيل حكومة يمنية بالتناصف بين الشمال والجنوب.

وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات، خلال ثلاثين يوما على أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن.

كذلك شملت الآلية خروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.

إعادة تكليف معين عبدالملك

من جهته، كلف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الدكتور معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة تنفيذا لتسريع اتفاق الرياض.

فيما أعلن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، تخلي المجلس الانتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية حتى يتاح لتحالف دعم الشرعية تطبيق اتفاق الرياض، منوهاً بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية.

وشدد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في بيان، أن القرار جاء استجابة لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودهما لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار وكذلك تنمية محافظات الجنوب، وكون المجلس حقق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً.