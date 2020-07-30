التعاون الإسلامي تشيد بنجاح السعودية بتحقيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بنجاح السعودية في تحقيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج.

وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الخطة الاستراتيجية التنفيذية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، و ولي عهده في تنظيم موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة، عبر تحقيق التباعد الاجتماعي وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأكد الأمين العام أن المملكة نجحت في تطبيق أعلى المعايير الصحية والبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحشود الكبيرة، مثمناً العناية الفائقة والخدمات الكبيرة التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام الاستثنائي.

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ويقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، على صعيد عرفات لـتأدية ركن الحج الأعظم. وأظهرت الصور القادمة من الأراضي المقدسة الحافلات وهي تنقل الحجاج إلى صعيد عرفات. كما أظهرت الصور من داخل مسجد نمرة الحجيج وهم يصلون مع المحافظة على التباعد والإجراءات الاحترازية من كورونا، فيما أفادت وزارة الصحة السعودية بأن الأوضاع الصحية للحجاج مطمئنة، وأن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة.

وقد أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعاً وقصراً، ليمكثوا في عرفة حتى غروب الشمس، اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.