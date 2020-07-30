الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية لحماية الحجاج

أشادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لحماية الحجاج.

وقالت المنظمة العالمية إن إجراءات السعودية خير مثال على ما يمكن تطبيقه للوقاية من كورونا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال قبل ذلك بأن الحالة الصحية للحجاج جيدة جدا ولا توجد حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج.

وحول الجاهزية الطبية في المناسك قال العبد العال "لدينا في المشاعر المقدسة 1456 سريرا منها 272 سرير عناية مركزة للحجاج و331 سريرا للعزل، وذلك إذا اقتضت الحاجة".

وأكد أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرا إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية ضد الوباء.

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ونفر الحجاج إلى مزدلفة بعد وقوفهم في عرفات، فيما أعلن وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ستتم على أفواج متفرقة.

واكتمل وصول الحجاج إلى مشعر عرفات، الخميس، لتأدية ركن الحج الأعظم وسط تدابير صحية ووقائية صارمة. وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصرا في مسجد نمرة بمشعر عرفات.

وأكد مدير الأمن العام السعودي اكتمال خطة تفويج الحجاج من عرفات.