خادم الحرمين: أهنئ الجميع بعيد الأضحى ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن العالم وباء جائحة كورونا.

أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية.

كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) July 31, 2020

وقال خادم الحرمين الشريفين على حسابه في "تويتر": "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير".

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد أكدت، مساء الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

ونقلت عن ‏⁧‫الديوان الملكي‬⁩ قوله: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن منَّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية".