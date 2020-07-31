السعودية: تسجيل 1686 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 4460

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، تسجيل 1686 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4460 حالة تعافٍ و24 حالة وفاة في المملكة.

كما أعلنت الصحة السعودية خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بكورونا بثالث أيام الحج.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي قال، الخميس، إن الحالة الصحية للحجاج جيدة جداً، ولا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد من مكة المكرمة حول الحالة الصحية والأمنية في المشاعر المقدسة.

ومن جهتها، أشادت منظمة الصحة العالمية، الخميس، بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لحماية الحجاج. وقالت المنظمة العالمية إن إجراءات السعودية خير مثال على ما يمكن تطبيقه للوقاية من كورونا.

وكانت الجهات المعنية قد أكدت على عدد من الإجراءات الاحترازية ضمن البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441هـ، والتي أعلنت في الخامس من يوليو الماضي، وذلك بإضافة تفاصيل هامة ضمن الضوابط والتدبير الوقائية لأداء مناسك الحج، منها الحجر الطبي للحجاج قبل الدخول إلى مكة المكرمة، وتجهيز مركز تجمع للحجاج في مكة بمساحة 6000 متر مربع، إضافة إلى اعتماد مسافة مترين بين كل حاج والآخر طوال فترة الحج.

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كما شددت الإجراءات على تقسيم الحجاج إلى مجموعات منفصلة، وبأعداد لا تتجاوز 20 شخصا، مع وجود مرشد مرافق لكل مجموعة، وكذلك تخصيص 40 حافلة ذات سعة 49 راكبا لنقل 22 راكباً فقط في المرة الواحدة، مع تخصيص نفس الحافلة لذات المجموعة طوال مراحل أداء مناسك الحج، وكذلك المقعد لذات الحاج طوال الفترة نفسها.

كما تم تجهيز مسارات معقمة محددة في المطاف والمسعى، مع تحقيق التباعد بين الحجاج بمسافة مترين، وتخصيص أبراج منى لاستقبال حجاج هذا العام، كما تم إسكان كل حاج في مساحة مستقلة في منى وعرفات ومزدلفة، وتوزيع أكياس حصى الجمرات مغلفة ومعقمة على الحجاج، واقتصار إعاشة الحجاج على الوجبات مسبقة التحضير والمغلفة من خلال متعهد معتمد بأدوات بلاستيكية ذات استخدام واحد.

كما تم العمل على إصدار بطاقة ذكية لكل حاج تختص بإدارة وتنظيم رحلة الحاج، وحقيبة لكل حاج تحتوي على معقمات وكمامات وسجادة وأدوات الوقاية اللازمة، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم على الحجيج في كل نقاط الحج.