البرلمان العربي يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

هنأ رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة باستمرار جائحة كورونا.

وأشاد السلمي، الأحد، بـ"القرار الشجاع والحكيم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين بإقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر هذه الجائحة".

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كما ثمن عالياً ما بذلته حكومة المملكة من جهود جليلة وسخرت إمكانياتها وقدراتها لتقديم كافة الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية وسبل الأمان للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد السلمي بما قدمته السعودية لضيوف الرحمن من تسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة رغم الظروف الاستثنائية والصعبة التي يشهدها العالم أجمع.

إلى ذلك، أكد أن نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة وعدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج تحقق بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهما الحثيثة لكافة الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.