بإجراءات صحية مكثفة.. الحجاج ينهون المناسك بطواف الوداع

بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى الحرم المكي الشريف لطواف الوداع، حيث استقبلتهم رئاسة الحرمين بأجود أنواع البخور، وسط تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية بساحات الحرم المكي وصحن المطاف والتي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي.

ويأتي طواف الوداع كآخر منسك يقوم به الحاج، انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع"، فمن خلال هذا الحديث يكون طواف الوداع بعد انتهاء الحاج من مناسك الحج، فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين. وبذلك تنتهي مناسك وأعمال الحج.

هذا وأكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل اكتمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": نعمل على تنفيذ الخطط المعتمدة لإنجاح حج هذا العام، وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وصولاً إلى أداء طواف الوداع، حيث رُتب دخولهم من أبواب معينة، وفق مسارات محددة من وقت الدخول حتى النزول إلى صحن المطاف، وتوزيعهم على المسارات التي روعي فيها التباعد المكاني، والبدء بالطواف بشكل جماعي.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عدم تسجيل أي إصابات في المشاعر المقدسة، بينما سجلت المملكة 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأفادت بتسجيل 2533 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 240,081.

في حين أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج الحالي، من أجل حماية الحجاج، وتفادي انتقال العدوى.