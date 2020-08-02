كنقطة ذهبية.. الليلة نشاهد "القمر الأحدب" في السماء

يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وبداية الليل، وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب زحل، في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

من جهته أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد آل زاهرة، لـ"العربية.نت"، أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

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وقال: "يعرف زحل بسيد الخواتم بسبب نظام حلقاته الرائع، والتي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر، وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط، وعلى عكس الكواكب الصخرية عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، فإن زحل لا يمتلك سطحا صلبا يمكن الوقوف عليه".

كما أوضح أن "حلقات زحل بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017، حيث جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت آخر مرة يحدث ذلك في العام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الكيفية ستكون في العام 2046."

وتابع: "بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم، سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق، وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج، لذلك في مساء اليوم التالي (الاثنين 03 أغسطس) سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل مندفعا نحو الشرق، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.