السعودية.. 1258 إصابة جديدة وشفاء 1972

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩، و32 وفاة.

كما تم تسجيل 1972 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 242,053.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1258) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1972) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (242,053) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/v600viQwyH — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 3, 2020

وسجلت الرياض 89 إصابة جديدة، والهفوف 75، والدمام 65 ومكة المكرمة 54.

يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت سابقا أن نسبة الشفاء بين حالات مرضى الفيروس التاجي في المملكة بلغت نحو 85%.

وعلى مدى الأشهر الماضية، حذرت الوزارة بشكل مستمر من إهمال إجراءات الوقاية من الفيروس، وشددت على ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتجمعات وغسل اليدين.

كما أطلقت العديد من المبادرات والخدمات بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة تلك الجائحة التي طالت أكثر من 15 مليون إنسان حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.

ومن تلك المبادرات على سبيل المثال، عيادات "تطمن" التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض الفيروس المستجد، مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، حيث يمكنه التوجه إلى أقرب عيادة لمنزله أو مركز عمله، بدون حجز موعد مسبق، من أجل الاستشارة أو العلاج إذا اقتضى الأمر.