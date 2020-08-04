الصحة السعودية: 1342 إصابة جديدة بكورونا و1635 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1635 حالة شفاء.

كما كشفت الوزارة في إيجازها اليومي عن 35 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وذكرت أن إجمالي عدد الحالات المتعافية من الفيروس بلغت 243,688 حالة.

موضوع يهمك أفادت قناة إيران إنترناشيونال عربي على "تويتر" نقلاً عن مسؤول في هيئة الإطفاء باندلاع حريق هائل في محطة للكهرباء في... النيران الغامضة تضرب مجدداً.. حريق ضخم بطهران وآخر بسمنان إيران

وكانت الوزارة قد أكدت، الاثنين، تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تماثل 1972 حالة للشفاء، مشيرة إلى وفاة 32 حالة.

وقالت الوزارة، السبت، في تغريدة على "تويتر"، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج.

وتؤكد الوزارة مرارا على استخدام التطبيقات الإلكترونية لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة بشأن فحوص ومتابعة كورونا.

وتشدد على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.