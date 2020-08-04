تفاصيل العثور على شاب سعودي متوفياً بمنطقة صحراوية

بعد اختفاء شاب سعودي بضواحي محافظة الخرج، وسط السعودية، ظلت الجهات المعنية في البحث والتحري عن المفقود، حتى تم العثور عليه مساء أمس الاثنين، متوفى بمنطقة صحراوية في الدلم.

وفي التفاصيل، أعلنت جمعية "غوث" للتوعية والإنقاذ، العثور على "مفقود الخرج" بعد ساعات من العثور على مركبته معطلةً وسط رمال الصحراء، في منطقة تسمى "العرمة" حيث تم العثور عليه من قبل أحد أعضاء الجمعية.

وكانت جمعية غوث قد تلقت يوم أمس بلاغا من شرطة محافظة الخرج عن شاب مفقود بضواحي محافظة الخرج، وقد باشر فريق غوث البحث صباحاً، حيث وجدت سيارة الشاب أولاً، وبعد البحث وجد عضو جمعية غوث الدلم عبدالله الدوسري المفقود وقد فارق الحياة.