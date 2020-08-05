السعودية: 1389 إصابة جديدة بكورونا و1626 حالة شفاء

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1389 إصابة جديدة بكورونا و1626 حالة شفاء.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الثلاثاء، عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1635 حالة شفاء. كما كشفت الوزارة في إيجازها اليومي عن 35 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وذكرت أن إجمالي عدد الحالات المتعافية من الفيروس بلغت 243,688 حالة.

موضوع يهمك اكتشف علماء طريقة لرصد الحطام الفضائي الذي يهدد الأقمار الاصطناعية الناشطة في وضح النهار، ما قد يسهل مراقبة الفضاء، وفق... تقنية جديدة تتيح رصد الحطام الفضائي في وضح النهار علم

وقالت الوزارة، السبت، في تغريدة على "تويتر"، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج.

وتؤكد الوزارة مراراً على استخدام التطبيقات الإلكترونية لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة بشأن فحوص ومتابعة كورونا.

وتشدد على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.