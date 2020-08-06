التحالف: إسقاط طائرة حوثية مفخخة أطلقت من الحديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، الخميس، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقت من الحديدة باتجاه السعودية.

موضوع يهمك فككت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأربعاء، ألغاما لميليشيات الحوثي جرفتها السيول في مدينة حيس جنوبي الحديدة... الحديدة.. تفكيك ألغام حوثية جرفتها السيول اليمن

وأوضح المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في خرق اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) بالإضافة إلى إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لانجاح اتفاق ستوكهولم.

إلى ذلك، أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

يذكر أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تستمر في ممارسة انتهاكاتها بحق اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها، وكانت عدة تقارير أفادت بحصول تعذيب في معتقلات الميليشيات، فضلاً عن تجنيد أطفال للقتال على الجبهات، فضلا عن عمليات الخطف وترهيب التجار، وفرض الإتاوات.

كما تستمر في إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، محاولة استهداف مناطق مدنية في السعودية.