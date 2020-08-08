بطريقة مخالفة.. شاهد صيد طيور بمنتزه عام يثير الجدل

علقت هيئة الحياة الفطرية السعودية، اليوم السبت، على مقطع فيديو متداول، والذي يظهر وجود شباك لصيد الطيور بطريقة مخالفة، في أحد المنتزهات العامة.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر صيد مجموعة من الطيور في أحد المنتزهات العامة، تود الهيئة التوضيح أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصطاد أكثر من طائر، وتعد شباك صيد الطيور من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم".

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كما أضافت: "وهي من أكثر الوسائل فتكًا بالطيور المهاجرة، وتصطاد جميع أنواع الطيور دون استثناء، ومنها المهاجر والمقيم والمهدد بالانقراض، حتى الطيور المنهي عن صيدها تقع ضحية لهذه الشباك مثل الصرد والهدهد، وتعمل الهيئة وبالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي على رصد المزارع التي تستخدم لهذه الأغراض".



وأهابت الهيئة بالجميع صيادين وملاك مزارع الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق العقوبات دون استثناء، كما تدعو جميع المواطنين إلى إبلاغ الهيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي عند ملاحظة مخالفات من هذا النوع.



وكان أظهر مقطع فيديو قيام بعض الأشخاص بنصب الشباك بين الأعمدة في أحد المتنزهات لاصطياد عدد كبير من الطيور. وأوضح الفيديو تعثر الطيور في الطيران ووقوعها في فخ هؤلاء الأشخاص، والذين لم تتبين بعد هويتهم.

وطالب بعض النشطاء بمحاسبة هؤلاء، وفقاً للمادة الرابعة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، والتي تنص على أنه لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها.