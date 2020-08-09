وزير الصحة السعودي يؤكد الالتزام بالاحترازات مع عودة الموظفين

"سلامتي وسلامة من حولي مسؤوليتي".. بهذه العبارة جدد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، رسالته التوعوية للمواطنين والمقيمين، حول التعامل بحذر في أوقات الدوام، تزامناً مع عودة الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الربيعة: "نعود لأعمالنا وخدمة وطننا، وشعارنا: ألبسُ كمامتي، لن أصافح، أتركُ مسافة كافية".

وكانت الصحة السعودية قد دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما ألزمت كل شخص عند خروجه من المنزل بارتداء كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

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وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيّأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.