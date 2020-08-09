%66 من الشباب السعودي لم يسبق لهم الزواج

كشف تقرير صادر اليوم، عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية Gastat، أن الشباب السعودي للفئة العمرية 15 – 34 سنة يمثلون 36.7% من إجمالي السكان السعوديين، ويلاحظ أن غالبية الشباب الذكور هم تحديدًا في الفئة العمرية 20 – 24 سنة بنسبة 27.6%، بينما تتساوى النسبة الأعلى للإناث الشابات في الفئات العمرية 20 – 24 سـنة و25 – 29 سـنة، بنسبة 26.2%، فيما تمثل نسبة الأطفال والشباب من السكان السعوديين لعام 2020 67%.

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وجاء هذا التقرير بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، تحت عنوان "تقرير الشباب السعودي في أرقام"، المتضمن إحصاءات الشباب السعودي السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية والترفيهية.

وأوضح التقرير أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15- 34 سنة بلغت 66.23%، حيث فصّل التقرير في حالة الجنسين ليكشف أن نسبة 75.6% من الذكور لم يسبق لهم الزواج، وأن 50.4% منهم من الفئة العمرية 15 – 34 سنة، بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية 25- 34 سنة 43.1%، في حين بلغت نسبة المتزوجات 34.3%، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.27%، وبلغت نسبة الأرامل 0.5%.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الشباب السعوديين 15 – 34 سنة الذين يعانون من أمراض مزمنة إلى إجمالي السكان السعوديين بلغت 5.5%، حيث بلغت نسبة الذكور 5.8%، وبلغت نسبة الإناث 5.2%، كذلك بيّن التقرير أن معظـم الإناث السعوديات يمارسن الرياضـة بدافـع تحسـين صحتهن، أما بالنسـبة للذكـور فيلاحظ أنهم يمارسونها للياقة البدنيـة، والترويح عن النفس.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل الأمية بشكل ملحوظ لدى الشـباب السـعودي في الفئة العمرية 15 – 34 سـنة عنـد عقد مقارنة بين عامي 2007م – 2017م، ويعـود هـذا الانخفاض لتناقص نسبة الأمية لدى الإناث بشـكل خاص.

وبيَّن التقرير أن الغالبية من الشـباب السـعودي لا تواجه أية صعوبات أثناء الدراسـة، وذلك بنسـبة متقاربة بين الذكور والإناث تصل إلى 68% تقريبا، حيث بلغ معـدل الانتقال في التعليم الثانوي للسـعوديين في عام 2019م ما نسبته 99.8%.

وأكد التقرير أنه فـي عـام 2019م بلـغ عـدد المشتغلين مـن الشـباب السـعودي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 34 ســنة، بلغ 1.489.520مشــتغلًا، وذلك بنسبة 47% مــن إجمالـي المشتغلين السـعوديين.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.