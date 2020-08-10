15 ألف مشترك بـ"نادي كتاب الطفل" بـ"مكتبة الملك عبدالعزيز"

يلقى مشروع "نادي كتاب الطفل" في "مكتبة الملك عبدالعزيز" إقبالاً متزايداً من جانب الأطفال، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 15 ألف طفل على مستوى مناطق السعودية تصلهم الكتب والقصص فيطالعونها ويتعرفون على كل جديد في مجال القصص والأفكار والآداب والعلوم.

يذكر أن هذا النادي من بين المشروعات التي تقدمها المكتبة وتتوجه به إلى الأجيال الجديدة.

ويقوم "نادي كتاب الطفل" بتوفير الكتاب المناسب لكل طفل مشارك، مقابل رسم اشتراك سنوي رمزي، حيث يقوم النادي بإرسال 24 كتاباً (12 كتاباً قصصياً و12كتاباً غير قصصي) تتناسب مع عمر الطفل المشارك، بحيث يقرأ الطفل كتابين كل شهر طوال مدة الاشتراك. وتصاحب الكتابين أنشطة ذهنية ولغوية وترفيهية، بالإضافة إلى نشرة تربوية للآباء والأمهات.

ويهدف النادي أيضاً إلى تجاوز العقبات التي تحول دون وصول الكتب إلى الأطفال، كانشغال الوالدين أو عدم القدرة على اختيار الكتاب المناسب أو بُعد المسكن عن المكتبات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الطفل بنفسه عبر انتمائه إلى نادٍ خاص به.

4 فئات عمرية

ويخدم "نادي كتاب الطفل" أربع فئات عمرية. الفئة الأولى تضم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 5 سنوات، والفئة الثانية من 6 إلى 8 سنوات، والفئة الثالثة من 9 إلى 12 سنة، والفئة الرابعة من 13 إلى 15 سنة.

وتقسم جميع الكتب حسب الفئات العمرية ليتاح للأهل اختيار الكتاب المناسب لطفلهم. يذكر أن أغلب الكتب غير محدد عليها العمر الموجه إليه الكتاب. وعبر تقسيمه الكتب، يساعد النادي الأهل على تقديم الكتاب المناسب لطفلهم لتحقيق الفائدة والمتعة المرجوة من قراءة الكتاب.

ويتم تقييم الكتب من قبل لجنة مختصة بأدب الطفل، وذلك من حيث الشكل والإخراج واللغة والأسلوب والمضمون وسلامة المعلومات. ومن بعدها يتم تحديد الفئة العمرية المناسبة لكل كتاب.

1500 كتاب متنوع

وقد أعد النادي دليلاً يتضمن ما يقارب من 1500 عنوان لأفضل كتب الأطفال الصادرة عن 80 دار نشر على مستوى العالم العربي.

وفي مجال الأدب القصصي، يقدم النادي قصص الحيوان والطيور وقصصاً واقعية تتناول موضوعات وأحداثاً من الواقع. كما يقدم قصصاً دينية وشعبية وبوليسية وقصص الخيال العلمي وقصصاً تاريخية. كما يضم النادي كتب الأدب غير القصصي، الموسوعات وكتب المعارف وكتب الأنشطة. كما يضم النادي مئات الكتب المتنوعة التي تقدم بلغة سلسة كل أنواع المعرفة.

مكتبة رقمية للأطفال

وأتاحت "مكتبة الملك عبد العزيز" الاشتراك الخيري في "نادي كتاب الطفل" لبعض فئات المجتمع كالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الحكومية في الأحياء المحتاجة. كما يقدم النادي سنوياً 100 اشتراك للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و100 اشتراك للأيتام.

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ويعمل النادي على إعداد نسخة إلكترونية من الكتب من خلال تطبيق خاص به يضم مكتبة رقمية متكاملة مقسمة حسب الأعمار. ويأتي هذا رغبةً من المكتبة بالانتشار الأوسع وبمواكبة التوجه الإلكتروني في العالم ولإتاحة القراءة للأطفال حول العالم وللوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناطقين باللغة العربية دون حواجز جغرافية.

وتتميز "مكتبة الملك عبدالعزيز" بهذا المشروع على مستوى العالم العربي، مما أسهم في انتشار فكرة "نادي كتاب الطفل" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورفع معدل الاشتراكات.