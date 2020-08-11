انطلاق قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية افتراضياً

انطلقت اليوم الثلاثاء قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية الافتراضية، تحت عنوان "مؤتمر الشراكات الاستراتيجية في الصحة الرقمية لمكافحة الأوبئة"، التي تستضيفها السعودية خلال يومي 11 و12 أغسطس، وذلك بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، وبالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.

وتُعد القمة جزءاً من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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من جهته، أكد المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بندر القناوي، نجاح اجتماع القمة الاستثنائية التي انعقدت في 26 مارس الماضي، وعبرت خلالها الدول الأعضاء عن التزامها بالعمل ضمن جبهة موحدة لمكافحة وباء كوفيد 19، كما رحب بالمشاركين في "قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية".

وقال القناوي إن "ما تحقق من أصداء واسعة ومؤثرة لهذه القمة الاستثنائية على صناع القرارات الصحية والاقتصادية حول العالم، يأتي على قيادة وريادة المملكة في السنة الرئاسية رغم الظروف العالمية الحرجة التي نعيشها في عام 2020 جراء تفشي الجائحة"، مبيناً أن "ما قامت به حكومة المملكة في مكافحة الجائحة وما اتخذته من قرارات حكيمة في مكافحتها وما وفرته من دعم للسيطرة على تداعياتها ودور المملكة الريادي عالمياً، كان له بالغ الأثر في التصدي لهذا الوباء، حيث أصبحت هذه الجهود مثالاً يحتذى به ومنهجاً يتبع".

كما أضاف: "وخير شاهد ما تحقق مؤخراً من إدارة استثنائية تقنية لحج هذا العام 1441هـ / 2020م، وخلوه من الإصابات مما يدعو للاعتزاز والفخر، حيث جاء هذا النجاح المتميز استكمالاً لسلسلة النجاحات في التصدي للجائحة".

وبعد ذلك استعرض مدير إدارة الصحة الرقمية والابتكار في منظمة الصحة العالمية، بيرناردو ماريانو جونيور، دور المنظمة الدولية في مكافحة الأوبئة في دول العالم ، لافتاً إلى أن آثار فيروس كورونا لا تقتصر على جانب الصحة العامة وإنما على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وقدم عرضاً تقديمياً عن كيفية التعامل مع الأوبئة في عصر الصحة الرقمية، حيث قال إن "قطاع الصحة العامة ليس متقدماً رقمياً بالمقارنة مع القطاعات الأخرى مثل الإعلام والقطاع المالي والتعليم وغيرها، لذلك يجب تسريع التحول الرقمي لقطاع الصحة العامة لنستفيد من ذلك في مواجهة هذا الوباء الذي يعد الأول في عصر الرعاية الصحية الرقمية".

إثر ذلك بدأت جلسات النقاش التي يشارك فيها قادة أوساط الرعاية الصحية، والصحة العامة، والصحة الرقمية، والمؤسسات الأكاديمية والتجارية لمناقشة الدور الجوهري الذي تؤديه الصحة الرقمية في مواجهة الأوبئة الراهنة والمستقبلية.

وتعد قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية منصة رقمية دولية تجمع نخبة من الكفاءات العالمية القادرة على التعاون في سبيل تعجيل استجابة العالم لوباء كوفيد-19، وتمهد الطريق نحو تشكيل جبهة موحدة لإدارة الأزمات وبناء القدرات من أجل مستقبل قادر على الصمود في وجه التطورات.

إلى ذلك سيحظى المشاركون في القمة بالاستماع إلى مجموعة من الخبراء في مواضيع مختلفة، بما في ذلك علم الأوبئة الرقمي، ونماذج تنبؤ الأوبئة، والطب السلوكي، والصحة العامة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والرعاية الصحية عن بُعد.

وستختتم القمة أعمالها بإعلان الرياض غداً الأربعاء والذي سيحدد إطار خطة العمل لتسريع الابتكارات في مجال الصحة الرقمية لمحاربة الأوبئة الراهنة والمستقبلية.