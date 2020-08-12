السعودية: ندعم السودان دعما كاملا ليعود إلى ريادته

استضافت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيساً لمجموعة أصدقاء السودان، وذلك بهدف دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولاً إلى اتفاق شامل وتحقيقاً للسلام المستدام.

موضوع يهمك في وطأة التصعيد الأميركي الصيني، الذي لم يترك باباً إلا وطرقه، من التطبيقات الذكية ووسائل التواصل، إلى الملفات... صراع مستمر.. بكين تؤكد: أشهر حاسمة لعلاقتنا مع أميركا العرب و العالم

وناقش الاجتماع، الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.

بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رئيس الاجتماع، على أهمية استقرار ووحدة السودان، مشيراً إلى أن السلام هناك يرتبط مباشرة بالتنمية.

كما ثمّن الوزير السعودي جهود أميركا في إزالة السودان من قوائم الإرهاب، وأعلن دعم المملكة الكامل للسودان كي يعود إلى ريادته في المنطقة.

يشار إلى أن الاجتماع المرئي كان برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبمشاركة رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة بكل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفته جمهورية جنوب السودان راعياً لمفاوضات جوبا للسلام، إضافة لشركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني ميناو إلى جانب مشاركة 25 دولة منظمة.