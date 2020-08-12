السعودية تشدد على أهمية الاتفاق المصري اليوناني

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعرضا مستجدات الأحداث في المنطقة.

ونوه وزير الخارجية بإيجابية التوصل لاتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان وجمهورية مصر الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بعد مفاوضات مباشرة وتوافق بين الطرفين.

موضوع يهمك تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.وصرح... السيسي ورئيس وزراء اليونان: اتفاق ترسيم الحدود تاريخي مصر

ووقعت مصر واليونان، في 6 أغسطس الجاري، اتفاقاً لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

يذكر أن اليونان وقعت أيضا مع إيطاليا الشهر الماضي اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وذلك في ظل مواصلة تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم الانتقادات والإدانات الدولية.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الخروقات التي قامت بها تركيا في منطقة شرق المتوسط، كما تمنت أن تتصرف أنقرة بشكل مسؤول.