صور مرعبة.. إخراج 4 جثث لسعوديين سقطت صخرة على سيارتهم

تمكن الدفاع المدني السعودي بالعارضة بمنطقة جازان، من إخراج جثث 4 أشخاص بعد سقوط مركبتهم أسفل صخور كبيرة في منحنى جبلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمنطقة وبمساعدة المواطنين.

وكان الشبان الأربعة قد فقدوا منذ الخميس الماضي، في أحد الجبال الواقعة شرق محافظة العارضة بعد خروجهم للنزهة.

وأوضح عم اثنين من الشبان ويدعى ماجد جابر الجذمي لوسائل إعلام سعودية، أنهم بحثوا عنهم في المنطقة المجاورة والأودية القريبة، وشمل البحث المستشفيات والأماكن التي يتوقع أن يكونوا فيها، قبل أن يتم العثور عليهم.

وكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اختفائهما، حيث أكد أنهما خرجا برفقة مجموعة من زملائهما للتنزه في أحد جبال العبادل، مشيرًا إلى أن جميعهم عادوا، عدا 4 أشخاص، من بينهم ابنا شقيقه.

وأوضح أن العائلة شعرت بالقلق لتأخر الشابين، وحاولت الاتصال بهما على جوالاتهما التي كانت مقفلة، مؤكدًا أنهم توجهوا إلى موقع اختفاء الشابين، ليجدوا سيارتين فقط من أصل 3 خرج بها الشباب الأربعة.

وأوضح أن العائلة بحثت مرارًا في المناطق والأودية المجاورة لموقع اختفائهما دون جدوى، مناشدين كل من لديه معلومات عنهما إبلاغ أقرب مركز للشرطة.

ويذكر أن عدداً من المواطنين عثروا على مركبة محطمة بطريقة مروعة بين صخور أحد الأودية بالقطاع الجبلي في العارضة، وتبين أنها المركبة التي كان يستقلها الشبان وكانت تبعد مسافة 3 كيلومترات عن مكان نزهتهم.